حل المكتب التنفيذي لإدارة النادي الإفريقي من قبل beIN SPORTS January 13, 2021 22:25 0:28 دقيقة أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الأربعاء عبر اللجنة المستقلة المشرفة على انتخابات النادي الافريقي حلَ ما تبقى من المكتب التنفيذي لإدارة الفريق الذي يرأسه عبد السلام اليونسي. تقارير إخبارية الاتحاد التونسي لكرة القدم النادي الإفريقي -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة حل المكتب التنفيذي لإدارة النادي الإفريقي 1:04 دقيقة تعادل مثير بين الغرافة والعربي 3:33 دقيقة مانشستر سيتي يتابع حصاده الممتاز ويتخطى برايتون 0:56 دقيقة ليون يعير مهاجمه ديمبيلي لأتلتيكو مدريد 0:32 دقيقة إسلام سليماني إلى ليون الفرنسي 0:19 دقيقة الصفاقسي يحسم مواجهة القمّة أمام الترجي 0:31 دقيقة تقارير: أنباء عن تأجيل مرتقب لانتخابات برشلونة 0:30 دقيقة أنباء عن غياب ميسي عن مواجهة سوسييداد 4:00 دقيقة مرشح لرئاسة برشلونة يستهدف التعاقد مع تشافي 0:44 دقيقة السعودي يزيد الراجحي بطل المرحلة العاشرة في داكار