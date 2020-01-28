حلم بريطاني باستضافة كأس العالم 2030 January 28, 2020 08:06 3:01 دقيقة تسعى بريطانيا لاستضافة كأس العالم 2030، عبر ملف مشترك مع جمهورية آيرلندا. وتحاول بريطانيا مهد كرة القدم إعادة المونديال إلى أراضيها للمرة الأولى منذ عام 1966. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة رسمياً إنتر يعلن ضم إريكسن 5:38 دقيقة كوبي قال لأونيل: سأصبح أعظم لاعب في التاريخ 1:59 دقيقة نولي يبكي كوبي 0:54 دقيقة أستراليا: دجوكوفيتش يعبر من راونيتش ويتأهب لفيدرر 0:42 دقيقة الفرنسي فيلود مدرباً جديداً للمنتخب للسوداني 2:11 دقيقة رحيل براينت: تأجيل لقاء ليكرز وكليبرز 1:18 دقيقة رحيل براينت يهيمن على مباريات الـNBA 2:34 دقيقة فيدرر ينجو من فخ ساندغرين ويبلغ نصف النهائي 1:48 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 2:04 دقيقة مواجهة مصيرية بين أستون فيلا وليستر سيتي