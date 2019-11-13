حكيم زياش: "ركلة الجزاء المهدرة باتت من الماضي" November 13, 2019 21:41 0:18 دقيقة قال الدولي المغربي حكيم زياش إنه نسي إضاعته ركلة الجزاء في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة وإنه يثق في قدرات لاعبي المنتخب المغربي. مقابلات -آخر الفيديوهات 11:09 دقيقة موجز الأخبار 1:12 دقيقة اتحاد كأس الخليج يغيّر موعد انطلاق "خليجي 24" 0:38 دقيقة تييم يتفوق على دجوكوفيتش ويبلغ نصف النهائي 1:50 دقيقة فوز نيجيريا على زامبيا يخلط أوراق المجموعة الثانية 0:53 دقيقة محمد صلاح يغيب عن مواجهتي كينيا وجزر القمر 1:01 دقيقة جنوب إفريقيا تنتزع فوزاً مهماً من كوت ديفوار 0:25 دقيقة السعودية والإمارات والبحرين يشاركون في خليجي 24 0:36 دقيقة فيدرر يبقى في الصراع على بطاقة نصف النهائي 1:12 دقيقة بلماضي: "ستوجّه الدعوة لغلام عندما يستعيد مستواه" 2:44 دقيقة إنكلترا تستعد للمباراة الـ1000 في تاريخها