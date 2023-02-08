حكيمي يقدّم مستويات مميزة مع باريس سان جيرمان من قبل beIN SPORTS February 8, 2023 19:26 3:25 دقيقة مستويات مميزة تلك التي يقدمها أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان في المباريات الأخيرة. الدولي المغربي بات له تأثير واضح خاصة في مهمة تعزيز خط الهجوم وإعطاء الحلول أمام المرمى من خلال التمرير أو التسجيل. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان أشرف حكيمي -آخر الفيديوهات 3:25 دقيقة حكيمي يقدّم مستويات مميزة مع باريس سان جيرمان 3:36 دقيقة أزمة قضائية في كرة القدم الليبية والفيفا يطالب 0:41 دقيقة بونو ضمن القائمة النهائية لأفضل حارس مرمى 2:38 دقيقة ريال مدريد يواجه الأهلي المصري 0:31 دقيقة بايرن ميونيخ يعين مدرباً جديداً للحراس 2:52 دقيقة كلاسيكو فرنسي واعد بين مارسيليا وسان جيرمان 3:16 دقيقة يونايتد يأمل في الضغط على سيتي حين يواجه ليدز 0:33 دقيقة وفاة المدرب الأسطورة الكرواتي بلاجيفيتش 0:46 دقيقة دومينيكو تيديسكو مدربًا جديدًا للمنتخب البلجيكي 1:01 دقيقة ليبرون جيمس يصبح أفضل مسجّل في تاريخ الـ"NBA"