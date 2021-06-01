حكيمي... بعدما ساهم بتتويج إنتر قد يكون على لائحة المغادرين June 1, 2021 11:54 2:13 دقيقة ساهم النجم المغربي أشرف حكيمي في تتويج إنتر بلقب بالسكوديتو فبفضله تمكّن المدرّبُ أنتونيو كونتي من الفوز في عدد من المباريات الهامة والحاسمة في الدوري. لكنّ الأزمة المالية لمجموعة "سونينغ " المالكة للنادي قد تضعـُه على لائحة المغادرين للفريق. تقارير إخبارية إنتر أنطونيو كونتي أشرف حكيمي -آخر الفيديوهات 3:30 دقيقة موسم مميز لكانتي اختتمه برفع أمجد الكؤوس 3:01 دقيقة البرازيليون منقسمون بشأن احتضان كوبا أميركا 0:48 دقيقة خيتافي يقدم مدربه التاريخي خوسيه ميغيل 0:26 دقيقة موركامب يصعد إلى دوري الدرجة الثانية الإنكليزي 1:10 دقيقة إسبانيا إلى نصف نهائي بطولة أوروبا تحت 21 عاماً 0:35 دقيقة أوساكا تنسحب من بطولة رولان غاروس 1:07 دقيقة أحد لاعبي منتخب فرنسا يقول إنه تفاجأ بعودة بنزيمة 1:39 دقيقة فيدرر يصعد إلى ثاني أدوار بطولة رولان غاروس 0:45 دقيقة نقل تنظيم كوبا أميركا إلى البرازيل 0:35 دقيقة رولان غاروس: شفيونتيك تعبر إلى الدور الثاني