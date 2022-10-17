أليكسيا بوتياس تتوج بالكرة الذهبية

وفازت الإسبانية أليكسيا بوتياس بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة للمرة الثانية توالياً.

وقالت بوتياس إنها أصرت على أن تحافظ على مستواها وأن تتطور منذ أول لحظة أحرزت فيها الجائزة في العام الماضي.

وشكرت أليكسيا ناديها برشلونة ورئيسه خوان لابورتا على المستوى الذي وصلت إليه.



جائزة خاصة لساديو ماني

وتوج ساديو ماني بجائزة سقراطيس للملتزمين بالأعمال الخيرية، وقال نجم المنتخب السنغالي تعليقاً على ذلك إنه يسعى جاهداً لجعل حياة الكثيرين في المكان الذي نشأ فيه أفضل.

جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب

وفي أول فقرات الحفل حصل الإسباني غافي لاعب برشلونة الصاعد وأحد نجوم المنتخب الإسباني حالياً على جائزة أفضل لاعب شاب.

وقال غافي تعليقاً على ذلك إنه يشكر عائلته وزملاءه على ما وصل إليه من مستوى.

وأكد غافي أنه يحترم كل نجوم برشلونة ولاعبيه السابقين وفي مقدمتهم تشافي وإنييستا ولكنه في الوقت ذاته يؤكد أنه وكل زملاءه في الفريق من الجيل الحالي لهم شخصيتهم الخاصة.

انطلاق الحفل

انطلق حفل الكرة الذهبية والتي يساهم في تقديمة أسطورة إفريقيا والكرة الإيفوارية ديديه دروغبا، وكانت أول فقرة هي عرض فقرة تسجيلية لأهم لحظات حصول الكثير من النجوم على الجائزة.

ويعد الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ونجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا من أبرز المرشحين للفوز بالجائزة الكبرى.

وبحسب المصادر المتعددة فإن السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونيخ والمصري محمد صلاح هداف ليفربول والنرويجي إرلينغ هالاند المتألق مع مانشستر سيتي هذا الموسم، والفرنسي كيليان مبابي والبولندي ليفاندوفسكي والبلجيكي كيفن دي بروين، من أبرز المنافسين لبنزيمة لحصد الكرة الذهبية.

حفل جوائز الكرة الذهبية – كيفية المشاهدة

• حفل جائزة الكرة الذهبية سيقام مساء اليوم الاثنين 17/11/2022

• سيذاع الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• الحفل سيبث عبر قناة beIN SPORTS الإخبارية.

الترتيب العام لأبرز نجوم الكرة العالمية

وكانت اللجنة المنظمة لحفل البالون دور أعلنت عن الترتيب العام لأبرز نجوم الكرة العالمية وجاء الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في المركز الـ 20 من بين الـ30 مرشحاً للفوز بالكرة الذهبية، فيما جاء النجم الجزائري رياض محرز في المركز الثاني عشر.

وجاء هيونغ مين سون نجم توتنهام وهداف الدوري الإنكليزي بالمشاركة مع محمد صلاح في المركز الحادي عشر ودوشان فلاوفيتش مهاجم يوفنتوس في المركز الـ17.

وفي حال تتويجه بالجائزة، سيصبح بنزيمة خامس فرنسي يحقق هذا الإنجاز بعد كل من ريمون كوبا، وميشال بلاتيني وجان بيير بابان وزين الدين زيدان.

