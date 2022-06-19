حفل جوائز الـ"كاف" سيقام في المغرب من قبل beIN SPORTS June 19, 2022 19:17 0:40 دقيقة أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إقامة الحفل السنوي لتوزيع الجوائز في المغرب يوم 21 يوليو المقبل. تقارير إخبارية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم -آخر الفيديوهات 1:47 دقيقة الأميركي دريسل يحرز لقبه الخامس عشر 0:30 دقيقة كولاروف يعتزل كرة القدم 0:40 دقيقة حفل جوائز الـ"كاف" سيقام في المغرب 0:21 دقيقة الغامدي يعبّر عن سعادته بالفوز 0:27 دقيقة الإيطالي بيريتيني يحتفظ بلقب بطولة كوينز 0:41 دقيقة هوركاش يتفوق على مدفيديف ويتوج بلقب دورة هاله 14:31 دقيقة مراسم تتويج المنتخب السعودي بكأس آسيا تحت 23 عاماً 5:26 دقيقة المنتخب السعودي يتوج بلقب كأس آسيا تحت 23 عاماً 0:27 دقيقة التونسية أنس جابر تتوج بلقب بطولة برلين 0:38 دقيقة الاتحاد الليبي يفسخ عقد الكوكي ويعين الحمادي