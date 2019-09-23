ليونيل ميسي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم وميغان رابينو تفوز بجائزة أفضل لاعبة، في حين فاز البرازيلي أليسون بيكر بجائزة أفضل حارس في العالم ويورغن كلوب بجائزة أفضل مدرب.

- الأرجنتيني ليونيل ميسي يفوز بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم لعام 2019.

- الأميركية ميغان رابينو تفوز بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2019.

- تشكيلة أفضل 11 لاعب في العالم لعام 2019:

أليسون بيكر - ماتيس دي ليخت - فيرجيل فان دايك - مارسيلو - سيرجيو راموس - لوكا مودريتش - فرينكي دي يونغ - كيليان مبابي - ليونيل ميسي - إيدين هازار - كريستيانو رونالدو.

- الأميركية جيل إيليس تفوز بجائزة أفضل مدربة في العالم لعام 2019.

- البرازيلي أليسون بيكر يفوز بجائزة أفضل حارس في العالم لعم 2019.

تشكيلة ألإضل 11 لاعبة في العالم لعام 2019:

ساري فان فينيندال - لوسي برونز - نيلا فيشر - كيلي أوهارا - جولي إيرتز - أماندين هنري - روز لافيل - مارتا - أليكس مورغان - ميغان رابينو.

- المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا وفريقه ليدز يونايتد يفوزان بجائزة الفيفا للروح الرياضية.

- الهولندية ساري فان فينيندال تفوز بجائزة أفضل حارسة مرمى في العالم لعام 2019.

- البرازيلية سيلفيا غريكو مشجعة بالميراس البرازيلي تفوز بجائزة أفضل جمهور بالعالم لعم 2019.

- الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي يورغن كلوب يفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019.

- المجري دانييل زوري يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف لعام 2019.

شهد الحفل حضور شخصيات بارزة في عالم كرة القدم في مقدمتهم النجم البرازيلي الظاهرة رونالدو دا ليما الذي أبدى إعجابه باللاعبين الثلاثة المرشحين للجائزة دون تفضيل أحدهم.

وأكد مراسل beIN SPORTS حسين ياسين إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيغيب عن الحفل، كما أشار إلى غياب المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي ينافس يورغن كلوب وماوريتسيو بوتشيتينو على جائزة أفضل لاعب في العالم.