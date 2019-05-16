وانطلاقاً من اليوم بات ملعب الوكرة يعرف بإسم ملعب الجنوب، التسمية الرسمية لهذا الصرح المعماري المميز.

وركز العرض على فكرة "الحلم" الذي يمثله الملعب وصولاً إلى استضافة المونديال للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وترددت خلال العرض عبارات من قبيل "مسيرة أحلام قطر، مسيرة أهل العزيمة والإصرار"، قبل أن يظهر على الشاشات أطفال من دول عدة منها البرازيل والهند ولبنان وسلطنة عمان وغيرها، يروي كل منهم حلمهم، على وقع "إبحار" حملة أشرعة على خريطة العالم على البساط الأبيض.

وخص المنظمون المصممة العراقية الراحلة زها حديد التي توفيت عام 2016، بتحية برفع صورتها على لؤلؤة العرض على وقع عبارة "حلم ثان وصار حقيقة، حلم بدأ بإلهام وإبداع زها حديد"، قبل الختام مع ""انجاز جديد وحلم جديد تحقق في ديرتنا، قطر".

وبتدشين هذا الملعب قبل نحو ثلاثة أعوام ونصف عام من موعد انطلاق المونديال، تكون قطر قد أنجزت بشكل كامل ملعبين من الثمانية المقرر أن تستضيف مباريات البطولة، وهما الوكرة، واستاد خليفة الدولي الذي خضع لعملية تأهيل وتطوير وأعيد افتتاحه بنهائي كأس الأمير عام 2017.

وبحسب اللجنة العليا للمشاريع والارث، يستوحى الاستاد تصميمه من "القوارب التقليدية التي استخدمها أهل قطر في الإبحار بحثاً عن اللؤلؤ"، ويغطي سقفه القابل للطي، اللون الأبيض "المستلهم من أشرعة القوارب التقليدية التي ترمز إلى تاريخ مدينة الوكرة الساحلية وتجسد ارتباط أهلها بالبحر".