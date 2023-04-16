حفل إفطار جماعي في ملعب ويمبلي من قبل beIN SPORTS April 16, 2023 15:31 3:08 دقيقة أقيم في ملعب ويمبلي حفل إفطار جماعي ضمن مبادرة الخيمة الرمضانية برعاية الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم. تقارير إخبارية ويمبلي -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة نور الشربيني في نهائي بطولة بريطانيا 3:08 دقيقة حفل إفطار جماعي في ملعب ويمبلي 2:20 دقيقة فوز أوّل لكينغز منذ 17 عاماً 0:53 دقيقة مونتاغلياني يرحب بمشاركة قطر في الكأس الذهبية 0:45 دقيقة عماد محمد يأمل تدريب منتخب العراق الأول مستقبلاً 2:59 دقيقة لقاء بحسابات مختلفة بين نوتنغهام ومانشستر يونايتد 2:55 دقيقة آرسنال يلاقي وست هام في ديربي منتظر 2:17 دقيقة برشلونة يبحث عن النقاط الثلاث عندما يلاقي خيتافي 0:36 دقيقة ليونيل ميسي يعادل رقم كريستيانو رونالدو 4:39 دقيقة ريال مدريد يعود بفوز من أرض قاديش