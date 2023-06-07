نهائي دوري المؤتمر الأوروبي سينتهي بصعود اسم عربي واحد على الأقل على منصة التتويج، وذلك بعد مشاركة ثلاثة أسماء عربية هي الجزائري سعيد بن رحمة والمغربي نايف أكرد في صفوف وست هام، والمغربي الآخر سفيان مرابط مع فيورنتينا.

