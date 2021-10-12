وقال الهيدوس: "علينا تصحيح أخطائنا، لسنا راضين عن أدائنا".

وأضاف: "واجهنا العديد من المشاكل على مستوى الأداء الفردي والجماعي، علينا أن نتدارك نقائصنا حتّى نكون جاهزين لبطولة كأس العرب".

وانهزم المنتخب القطري أمام مستضيفه منتخب أيرلندا (4-0) الثلاثاء على ملعب "أفيفا" في دبلن ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد وجّه الدعوة للاتحاد القطري لكرة القدم للمشاركة في التصفيات الأوروبية.

وعلى ضوء تأهل المنتخب القطري لمونديال 2022 كممثل للدولة المضيفة، فإن نتائج مبارياته لن تحتسب في ترتيب نقاط منتخبات المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات لوكسمبورغ والبرتغال وأذربيجان وصربيا وجمهورية أيرلندا.