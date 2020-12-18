حسن الذوادي يتحدث عن النجاح الباهر في تنظيم نهائي كأس أمير دولة قطر من قبل beIN SPORTS December 18, 2020 20:50 2:32 دقيقة أكد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، بأن حسن تنظيم نهائي كأس أمير دولة قطر قد أثبت للجميع أن قطر قادرة على استضافة البطولات في حضور جماهيري ومراعاة معايير الأمن والسلامة. مقابلات حسن الذوادي اللجنة العليا للمشاريع والإرث كأس أمير دولة قطر -آخر الفيديوهات 2:32 دقيقة الذوادي يتحدث عن نجاح قطر في تنظيم البطولات الكبرى 2:03 دقيقة عبد الكريم حسن يشيد بالتنظيم الدفاعي لفريق العربي 1:21 دقيقة تشافي: "كنا نستحق الفوز والعربي قدّم مباراة جيدة" 1:04 دقيقة مراسم تتويج السد بلقب كأس أمير دولة قطر 6:41 دقيقة السد يتوج بكأس أمير دولة قطر 1:03 دقيقة بونجاح يظهر من جديد 1:07 دقيقة أرون غونارسون يدرك التعادل للعربي 0:46 دقيقة بونجاح يدوّن اسمه في تاريخ ملعب الريان المونديالي 2:00 دقيقة الكشف عن التصميم الجديد لكأس أمير دولة قطر 1:42 دقيقة رسمياً...افتتاح استاد الريان المونديالي