حزن في إيطاليا بعد سماع خبر وفاة بيليه من قبل beIN SPORTS December 29, 2022 21:45 5:14 دقيقة بعد انتشار خبر وفاة الأسطورة البرازيلية بيليه، عمّ الحزن الساحة الرياضية في إيطاليا. بيليه منتخب البرازيل -آخر الفيديوهات 12:40 دقيقة مسيرة ساحرة ومذهلة للأسطورة بيليه 1:52 دقيقة نجوم كرة القدم ينعون الأسطورة بيليه 5:14 دقيقة حزن في إيطاليا بعد سماع خبر وفاة بيليه 7:37 دقيقة صدمة في إسبانيا بعد إعلان وفاة بيليه 2:21 دقيقة رحل بيليه تاركاً خلفه إرثاً رياضياً ساحراً 4:17 دقيقة وفاة الأسطورة البرازيلية بيليه 3:08 دقيقة الكشف عن تعويذ كأس أمم إفريقيا للمحليين 0:22 دقيقة أنشيلوتي: " لن تنتهي مسيرتي مع الريال بقرار مني" 0:43 دقيقة قرار يشجع على الحضور الجماهيري في "خليجي 25" 2:35 دقيقة البشت الذي ارتداه ميسي يثير التساؤلات في الأرجنتين