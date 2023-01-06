البداية مع نادي سمبدوريا الذي شهد تألق الراحل جانلوكا فيالي في تسعينيات القرن الماضي حيث نشر على حسابه الرسمي على تويتر صورة لفيالي بقميص سمبدوريا وعلّق عليها: وداعاً لوكا.

الحساب الرسمي للمنتخب الإيطالي على تويتر نشر صورة للراحل، وهو يرفع كأس أوروبا صيف العام 2021، حيث كان مساعداً للمدرب روبيرتو مانشيني، عندما تُوّجَ الآزوري باللقب الأوروبي، وعلّق على الصورة: وداعاً جانلوكا.. لن ننساك أبداً.

الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على تويتر، نعى بدوره فيالي في منشور قال فيه: اليوم، تنعي كرة القدم الأوروبية جانلوكا فيالي، الذي وافته المنيّة عن عمر يناهز ثمانية وخمسين عاماً.

فيالي تُوج بدوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس في عام 1996، وخاضَ تسعاً وخمسين مباراة دولية مع إيطاليا، وكان مدرّبًا مساعداً للمنتخب الإيطالي حين أحرز كأس أوروبا 2020. "أرقد بسلام يا جانلوكا".

بدوره الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم على تويتر كتب: بحزن عميق تلقّينا نبأ وفاة جانلوكا فيالي عن عمر يناهز 58 عاماً. أحاسيسنا وتعاطفنا مع عائلته وأصدقائه في هذا الوقت العصيب. أرقد في سلام".

