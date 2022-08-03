حالة من الجدل بعد تعيين ابن رئيس نادي الصريح مدرباً للفريق من قبل beIN SPORTS August 3, 2022 21:42 2:23 دقيقة أثار تعيينُ رئيس نادي الصريح الأردني لنجله البالغ من العمر 26 عاماً مدرباً للفريق حالة من الجدل في الأوساط الرياضية الأردنية. تقارير إخبارية الأردن نادي الصريح -آخر الفيديوهات 2:23 دقيقة حالة من الجدل بعد تعيين ابن رئيس نادي الصريح مدربا 3:23 دقيقة تسمية الطواقم التدريبية للمنتخبات العراقية 1:06 دقيقة الوكرة يتخطى الدحيل وفوز ثمين للشمال 0:32 دقيقة العين يوقع مع اللاعب المهدي موباريك 1:16 دقيقة الإسبانيان غالان وليبرون إلى ربع النهائي 1:11 دقيقة لامبارد يتحدث عن أولويات إيفرتون في الموسم الجديد 0:45 دقيقة كاسبر شمايكل يرحل رسمياً إلى نيس الفرنسي 0:39 دقيقة تعرف على حكم مباراة كأس السوبر الأوروبية 0:48 دقيقة ضربة مبكرة لإيفرتون قبل مباراة تشيلسي 8:54 دقيقة آخر الأخبار والتطورات بعد عقوبة عبد الرزاق حمدالله