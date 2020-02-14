حازم إمام:" شعرنا وكأننا في مصر" من قبل beIN SPORTS February 14, 2020 20:32 1:55 دقيقة مقابلات -آخر الفيديوهات 3:51 دقيقة أتلتيكو مدريد يفرط في الفوز على فالنسيا 0:17 دقيقة سليماني يقود موناكو لمواصلة الصحوة 3:42 دقيقة دورتموند يقسو على آينتراخت وهالاند يصنع التاريخ 1:55 دقيقة حازم إمام:" شعرنا وكأننا في مصر" 1:40 دقيقة معين الشعباني:" ظروف المباراة عاندتنا" 2:19 دقيقة ساسي: عرفنا كيف نلعب على أخطاء الترجي 4:04 دقيقة مباراة الزمالك والترجي - الفقرة التحكيمية 1:46 دقيقة أبو جبل يكشف سر فقدان صوته ويذرف الدموع 2:12 دقيقة كارتيرون سعى لتحييد اللاعبين 0:31 دقيقة يويفا يحرم مان سيتي من المشاركة بمسابقاته لموسمين