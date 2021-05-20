انضم الدولي الإنكليزي السابق ستيفن جيرارد إلى قاعة المشاهير للدوري الإنكليزي الممتاز.

وكان جيرارد بمثابة القوّة المحرّكة في خط وسط ليفربول على مدار 17 عاماً، وألهم زملاءه في الفريق من خلال انطلاقاته السريعة، وتمريراته الدقيقة، وتسديداته الرائعة، مسجلاً 120 هدفاً، ومانحاً 92 تمريرة حاسمة خلال 504 مباريات خاضها خلال مشواره في البريميرليغ.

كما انضم أيضاً أسطورة مانشستر يونايتد ديفيد بيكهام إلى قاعة المشاهير.

وأسهم لاعب الوسط السابق في تتويج يونايتد بستة ألقاب في الدوري الممتاز من خلال براعته في التمريرات، وعرضياته الدقيقة.

وقد سجل بيكهام 62 هدفاً ومنح 80 تمريرة حاسمة في 265 مباراة خاضها بالدوري الممتاز.