جوليو سيزار يشيد بقطر ويتحدّث عن ميسي من قبل beIN SPORTS December 18, 2019 11:55 7:00 دقيقة كان الحارس الدولي البرازيلي جوليو سيزار منبهراً بدولة قطر معرباً عن أحقيتها باستضافة مونديال 2022 مشيراً إلى ذكرياته مع الأرجنتيني ليونيل ميسي. مقابلات -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة مباراة ليفربول ومونتيري - التغطية الخاصة 2:51 دقيقة تجربة استثنائية لجماهير كأس العالم 2022 2:25 دقيقة ليفربول يبدأ حملته لحصد أول لقب له في البطولة 2:18 دقيقة معنويات مرتفعة لريال مدريد قبل الكلاسيكو 2:28 دقيقة برشلونة يتطلع لحسم نقاط الكلاسيكو على أرضه 7:00 دقيقة جوليو سيزار يشيد بقطر ويتحدّث عن ميسي 11:48 دقيقة موجز الأخبار 1:45 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 5:10 دقيقة دورتموند يهدر فوزاً بالمتناول على لايبزيغ 1:27 دقيقة سالم الدوسري: "دفعنا ثمن الأخطاء"