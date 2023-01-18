جولة مميّزة للاعبي باريس سان جيرمان في الدوحة من قبل beIN SPORTS January 18, 2023 18:48 1:24 دقيقة قام لاعبو باريس سان جيرمان بجولة في بعض معالم الدوحة للقاء الجماهير، وزاروا أماكن مميزة في العاصمة القطرية على غرار ميناء الدوحة القديم. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوحة -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة إنتر ميامي يضمّ الدولي الفينزويلي جوزيف مارتينيز 0:26 دقيقة برينتفورد يمدد التعاقد مع الدانماركي ماتياس ينسن 3:56 دقيقة قمّة مرتقبة بين العراق وعمان في نهائي "خليجي 25" 0:33 دقيقة إعادة نيكولا لتدريب ساليرنيتانا بعد إقالته بيومين 0:36 دقيقة التعادل يحسم قمّة الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار 0:37 دقيقة حضور جماهيري غفير لمواكبة تدريبات باريس سان جيرمان 6:36 دقيقة نقلة نوعية لسان جيرمان في عهدة جهاز قطر للاستثمار 1:41 دقيقة لقاء خاص مع مهند علي كاظم 1:48 دقيقة الدوحة...الوجهة المفضّلة لنادي باريس سان جيرمان 1:24 دقيقة جولة مميّزة للاعبي باريس سان جيرمان في الدوحة