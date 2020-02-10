جولة خاصة لمجسم كأس السوبر الإفريقي من قبل beIN SPORTS February 10, 2020 18:03 2:19 دقيقة زار مجسم كأس السوبر الإفريقية في إطار جولته بمدينة الدوحة المدرستين المصرية للغات إضافة إلى التونسية، حيث كانت فرصة لا تعوض لتلاميذ المدرستين لرؤية الكأس عن قرب والتقاط صور تذكارية معها. تقارير إخبارية الزمالك المصري كأس السوبر الإفريقي الترجي التونسي -آخر الفيديوهات 0:26 دقيقة تعادل إيجابي بين الوحدة الإماراتي والأهلي السعودي 0:27 دقيقة فوز ثمين وصعب للكويت على الانصار 0:26 دقيقة الشرطة يكتفي بالتعادل أمام استقلال الإيراني 2:19 دقيقة جولة خاصة لمجسم كأس السوبر الإفريقي 1:25 دقيقة الهلال يستهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على خودرو 3:29 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 23 2:40 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 21 3:50 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 24 3:10 دقيقة الدوري الإيطالي : أفضل 5 أهداف - الجولة 23 0:29 دقيقة باختاكور يستهل مشاركته بالفوز على شباب الأهلي دبي