

وتقّدّم فيليكس على الإنكليزي جايدون سانشو (بوروسيا دورتموند الألماني) والألماني كاي هافرتس (باير ليفركوزن).

وخلف المهاجم البرتغالي في سجل الفائزين الهولندي ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس الإيطالي الذي خاض الموسم الماضي مع أياكس أمستردام الهولندي.

وقال في شريط فيديو "هذه المرة الثانية يحرزها لاعب من أتلتيكو مدريد وأنا سعيد جدا.. شكرا أيضا لبنفيكا، وخصوصا مدربي برونو لاجي لكل ما قام به من أجلي، ولعائلتي التي وقفت دوما بجانبي".

وانضم فيليكس، البالغ 20 عاما، في الصيف الماضي إلى أتلتيكو مدريد قادما من بنفيكا البرتغالي في صفقة قدرت بنحو 126 مليون يورو في أغلى صفقة للاعب منتقل من الدوري البرتغالي.