وساهم مارتينيز بتتويج منتخب بلاده بكأس العالم في قطر 2022.

وتنافس مارتينيز مع تيبو كورتوا حارس ريال مدريد المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع الملكي، والمغربي ياسين بونو الذي كان له كبير أثر بوصول أسود الأطلس إلى نصف نهائي المونديال والحلول رابعاً.