جوائز الفيفا - سون هيونغ مين يفوز بجائزة بوشكاش لأجمل هدف في عام 2020 من قبل beIN SPORTS December 17, 2020 19:35 0:41 دقيقة أحرز المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، لاعب توتنهام الإنكليزي، جائزة بوشكاش لأجمل هدف في عام 2020 في حفل توزيع جوائز الفيفا للأفضل خلال العام الحالي. وذهبت جائزة بوشكاش لأجمل هدف في 2020 إلى الكوري الجنوبي لهدفه أمام نادي بيرنلي. 💨 Get in there, Sonny! Son Heungmin's breathtaking goal against Burnley wins him the FIFA #Puskas Award 🥇 ⚪️ @SpursOfficial | @theKFA 🇰🇷 🏆 #TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/kLXsAh8Twr — FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020 تقارير إخبارية توتنهام هوتسبير سون هيونغ مين حفل توزيع جوائز الفيفا السنوية -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة "وادا" ترحب بقرار استبعاد روسيا 4:09 دقيقة روما يلتحق بفرق المقدمة 4:54 دقيقة مانشستر يونايتد يعود مظفراً من أرض شيفيلد يونايتد 3:00 دقيقة قمّة مرتقبة بين السد والعربي في النهائي 0:34 دقيقة ألكسندر تشيفرين يتحدّث عن العنصرية 1:02 دقيقة صعوبات كبيرة في تنظيم الـ"يورو" 16:22 دقيقة إرلينغ هولاند في حوار خاص مع beIN SPORTS 2:08 دقيقة ليفاندوفسكي ينال جائزة أفضل لاعب لعام 2020 0:48 دقيقة مباريات أندية لندن ومانشستر تُلعب خلف أبواب موصدة 0:41 دقيقة هيونغ مين يفوز بجائزة بوشكاش لأجمل هدف في عام 2020