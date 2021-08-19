وحقق ثنائي تشيلسي دوري أبطال أوروبا في أيار/مايو الفائت بفوز فريقهم على مواطنه مانشستر سيتي 1-صفر في المباراة النهائية واختير الفرنسي أفضل لاعب في تلك المباراة وفي مباراتي نصف النهائي أيضا.

أما دي بروين فساهم بتتويج فريقه بطلا للدوري الإنكليزي الموسم الفائت.

🏅 The nominees for the 2020/21 UEFA Men's Player of the Year award has been announced. Which midfielder gets your vote?#UEFAawards — UEFA (@UEFA) August 19, 2021

وجاء ليونيل ميسي، الفائز بالكرة الذهبية ست مرات والمنتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، في المركز الرابع بالقائمة.

واحتل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ المركز الخامس، بعدما فاز بالجائزة العام الماضي، ويليه جيانلويجي دوناروما وكيليان مبابي من سان جيرمان في المركزين السادس والسابع.

وحقق رحيم سترلينغ مهاجم سيتي وإنكلترا، الذي خاض نهائي بطولة أوروبا 2020، المركز الثامن ويليه كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس والبرتغال في المركز التاسع والنرويجي إرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند في المركز العاشر.

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب كل من الألماني توماس توخيل (تشيلسي)، والإيطالي روبرتو مانشيني بطل أوروبا مع منتخب بلاده، والإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

⚽ Three master tacticians but only one winner. Guardiola, Mancini or Tuchel?#UEFAawards — UEFA (@UEFA) August 19, 2021

أما المنافسة على لقب لاعبة العام، فانحصرت بين ثلاث لاعبات من برشلونة بطل أوروبا وهن جنيفر هرموسو، ليكي مارتنس وأليسكيا بوتيلاس.

✨ Who's going to be the 2020/21 UEFA Women's Player of the Year?



See the full story and the rest of the top 10: ⬇️#UEFAawards — UEFA (@UEFA) August 19, 2021

ويتضمن الحفل السنوي لتوزيع جوائز يويفا إجراء قرعة مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022.