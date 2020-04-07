جهود سودانية مشتركة لمكافحة وباء كورونا من قبل beIN SPORTS April 7, 2020 10:57 2:38 دقيقة كشف قائد المنتخب السوداني السابق أكرم الهادي عن تجاوب لاعبي الدوري الممتاز ونجوم المنتخب مع حملة إخوان في الخير التي تهدف إلى مساعدة الجهات الرسمية في مكافحة وباء كورونا. يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه الوسط الرياضي مبادرات عديدة في ذات الإطار. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 2:38 دقيقة جهود سودانية مشتركة لمكافحة وباء كورونا 0:31 دقيقة مبادرة من الوداد البيضاوي لمحاربة وباء كورونا 0:50 دقيقة دوري أبطال أوروبا قد يستكمل في أغسطس ! 2:19 دقيقة أزمة ثقة تخيّم على كرة القدم الإنكليزية 0:18 دقيقة رسالة من رونالدينيو لعشاقه 0:41 دقيقة موراتي: "التعاقد مع ميسي لم يعد حلما مستحيلا" 11:56 دقيقة موجز الأخبار 0:26 دقيقة وفاة أنتيتش الوحيد الذي درب أتلتيكو وريال وبرشلونة 0:53 دقيقة تشيفيرين يعتبر ليفربول بطلاً للدوري الإنكليزي