جنيف تستضيف اجتماعات الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية المحترفة من قبل beIN SPORTS September 6, 2021 14:53 1:26 دقيقة تعقد اليوم في جنيف على مدار يومين اجتماعات الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية المحترفة التي تناقش عدة مواضيع مطروحة على جدول أعمالها. تقارير إخبارية رابطة الأندية الأوروبية المحترفة -آخر الفيديوهات 1:26 دقيقة انعقاد الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية 1:45 دقيقة آخر التطورات بخصوص مباراة البرازيل والأرجنتين 3:22 دقيقة منتخب البيرو يتخطى نظيره الفنزويلي بهدف وحيد 3:54 دقيقة أوروغواي تضرب بقوة وتهزم بوليفيا برباعية 2:49 دقيقة تعادل الإكوادور وتشيلي سلبيا 4:17 دقيقة بلجيكا تحلّق في صدارة المجموعة الخامسة 5:26 دقيقة ألمانيا تقسو على أرمينيا وتستعيد الصدارة 0:33 دقيقة تدشين استاد الثمامة في نهائي كأس أمير دولة قطر 3:07 دقيقة التعادل السلبي يحسم مواجهة سويسرا وإيطاليا 3:44 دقيقة توقف مباراة البرازيل والأرجنتين