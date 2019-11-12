حقق منتخب جنوب إفريقيا فوزاً صعباً ومهماً على نظيره الإيفواري الثلاثاء في إطار المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ضمن بطولة إفريقيا تحت 23 عاماً المؤهلة إلى مسابقة كرة القدم ضمن أولمبياد طوكيو 2020.

المباراة أقيمت في استاد السلام في القاهرة وكانت تتجه إلى التعادل السلبي بدون أهداف حتى تمكن تيبوهو موكيانا لاعب وسط المنتخب الجنوب إفريقي من إحراز هدف المباراة الوحيد من ركلة حرة مباشرة لعبها من على حدود منطقة جزاء منتخب الأفيال.

بهذا الفوز رفعت جنوب إفريقيا رصيدها إلى 4 نقاط علماً بأن الفريق تعادل في أولى مبارياته مع زامبيا بدون أهداف، بينما تجمد رصيد منتخب كوت ديفوار عند 3 نقاط وكان فاز على نيجيريا في المرحلة الأولى بهدف نظيف.