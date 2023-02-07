جماهير مانشستر يونايتد تخلد الذكرى 65 لكارثة ميونيخ من قبل beIN SPORTS February 7, 2023 10:14 2:05 دقيقة تخلّد جماهير مانشستر يونايتد الذكرى 65 لكارثة ميونيخ الشّهيرة، ففي عام 1958 من القرن الماضي فقد النادي الإنكليزي 8 من لاعبيه خلال تحطّم الطائرة التي كانت تـقله من بلغراد إلى مانشستر. تقارير إخبارية مانشستر يونايتد -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة جوشوا يعلن عودته إلى الحلبات بمواجهة فرانكلين 2:12 دقيقة فلامينغو على موعد مع الهلال السعودي في نصف النهائي 2:16 دقيقة الهلال السعودي يتطلع للنهائي على حساب فلامينغو 0:54 دقيقة كولينا يأمل في تطوير تقنية الفيديو 2:05 دقيقة جماهير يونايتد تخلد الذكرى 65 لكارثة ميونيخ 0:37 دقيقة أليغري يتحدّث عن أهداف يوفنتوس الآنيّة 0:32 دقيقة "سيتي" متفاجئ من اتهامات رابطة الدوري الإنكليزي 0:46 دقيقة العربي يحتفظ بلقب كأس ولي العهد الكويتي 0:55 دقيقة تضامن عالمي مع ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا 0:34 دقيقة مصير كريستيان أتسو يثير قلق الاتحاد الغاني