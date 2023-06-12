جماهير مانشستر سيتي تحتفل مع فريقها بالثلاثية التاريخية من قبل beIN SPORTS June 12, 2023 22:08 1:36 دقيقة عاشت جماهير مانشستر سيتي يوما صاخبا على وقع الاحتفالات مع فريقها بعد الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي وتحقيق الثلاثية التاريخية. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا الدوري الإنكليزي مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة بيتر بوش يتولى مهمة تدريب آيندهوفن 1:36 دقيقة جماهير سيتي تحتفل مع فريقها بالثلاثية التاريخية 0:37 دقيقة جيزوش يعلن رحيله عن تدريب فنربهتشه 1:34 دقيقة ريال مدريد يقدم لاعبه فران غارثيا لوسائل الإعلام 0:27 دقيقة فينيسيوس ينضم إلى بعثة المنتخب البرازيلي 1:37 دقيقة المنتخب المصري يبدأ معسكره التحضيري لمواجهة غينيا 1:58 دقيقة بلماضي يتحدث عن آخر تحضيرات منتخب الجزائر 0:40 دقيقة استبعاد رابيو من قائمة منتخب فرنسا بسبب الإصابة 0:36 دقيقة رانييري يقود كالياري للعودة إلى الدوري الإيطالي 0:38 دقيقة ريال مدريد يمنح فينيسيوس القميص رقم 7