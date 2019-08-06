استعدادا لتقديمه رسميا لاعبا جديدا في صفوف الفريق . وكان الظهير الأيمن المخضرم البالغ من العمر ستة وثلاثين عاما قد وقع عقدا مع ساوباولو لمدة ثلاثة مواسم يمتد حتى 2022 بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان أواخر يوليو . ويتطلع "ألفيش" إلى المشاركة مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2022 في قطر.

