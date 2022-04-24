وصرّح بلماضي أنه سيستمر في منصبه كمدرب لمنتخب الجزائر بعد أن أعلن في وقت سابق تحمله المسؤولية الكاملة بعد إخفاق "الخضر" في العبور إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وكانت الجزائر، فازت ذهاباً بهدف نظيف على الكاميرون، قبل أن تخسر على أرضها بهدفين لواحد بعد التمديد في إياب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية، ليحجز منتخب "الأسود غير المروضة" بطاقة العبور إلى مونديال 2022 بفضل أفضلية الأهداف خارج الديار.

وجاء في تصريحات لجمال بلماضي بعد تلك المباراة: "حين كنت مفيداً للمنتخب كنت حاضراً وعندما أشعر بأنني لا أستطيع تقديم الإضافة سأرحل. سأفكر في مستقبلي في الأيام القليلة القادمة".

وكان بلماضي توّج مع الجزائر بلقب كأس أمم إفريقيا النسخة قبل الماضية لكنه خرج من الدور الأول في النسخة الفائتة.