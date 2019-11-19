جمال بلماضي سعيد بالفوز الثاني في التصفيات November 19, 2019 12:48 0:48 دقيقة أكد مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي أن أرضية الملعب أثرت على مردود لاعبيه الذين أنجزوا الأهم بتحقيقهم للفوز الثاني على التوالي في التصفيات وذلك رغم تعرضهم للعديد من التدخلات العنيفة. مقابلات -آخر الفيديوهات 10:44 دقيقة فوريست غرين روفرز: أول ناد صديق للبيئة في العالم 0:25 دقيقة مباراة تونس وغينيا الاستوائية - التغطية الخاصة 4:30 دقيقة إسبانيا تكتسح رومانيا في طريقها إلى اليورو 4:57 دقيقة إيطاليا تقسو على أرمينيا 3:48 دقيقة سويسرا والدنمارك إلى نهائيات يورو 2020 12:06 دقيقة موجز الأخبار 0:40 دقيقة الاتحاد البيضاوي يحقق المفاجأة ويحرز اللقب 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 8:13 دقيقة طارق مؤمن ورنيم الوليلي زوجان رائعان وبطلان من ذهب 0:36 دقيقة الأهلي يقيل الإسباني روبين دي لا بيرير من منصبه