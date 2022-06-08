جلال القادري مدرب المنتخب التونسي في لقاء خاص مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS June 8, 2022 13:15 13:45 دقيقة شاهد اللقاء الخاص لمدرب المنتخب التونسي جلال القادري مع beIN SPORTS. مقابلات كأس العالم FIFA قطر 2022™ المنتخب التونسي جلال القادري -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة ليون يمدد عقد حارسه لوبيز 0:54 دقيقة توتنهام يصرف النظر عن فكرة التعاقد مع بايل 0:56 دقيقة تعرف على آخر تطورات مسألة ليفاندوفسكي 0:45 دقيقة تقارير: تعثر المفاوضات بين يوفنتوس ودي ماريا 0:54 دقيقة محامي: أدلة جديدة حول قضية اللاعب كاستييو 0:43 دقيقة توتنهام يضمّ حارس المرمى المخضرم فورستر إلى صفوفه 0:35 دقيقة سيرخيو ليون باقٍ مع بلد الوليد حتى عام 2024 0:32 دقيقة ريال مدريد يمدّد عقد الكرواتي مودريتش حتى 2023 13:45 دقيقة جلال القادري في لقاء خاص مع beIN SPORTS 2:12 دقيقة المنتخب السوداني من أجل التعويض أمام الكونغو