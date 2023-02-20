وتواجد عددٌ من المسؤولين إضافة إلى أفراد عائلة اللاعب في مُدرَّج مطار أكرا لاستلام تابوت أتسو الذي توفي عن عمرِ واحدٍ وثلاثين عاما. وكان نجم البلاك ستارز السابق قد تمَ الإعلانُ عن وفاته رسمياً، بعد أيام من الزلزال المأساوي، الذي أدى إلى وفاة أكثرَ من أربعةٍ وأربعين ألفاً، حيث تم العثورُ على جُثته تحت الأنقاض.

