ويعد الفرنسي كريم بنزيمة نجمُ ريال مدريد ومنتخب فرنسا أبرزَ المرشحين للفوز بهذه الجائزة التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول، بعدما تألق الموسمَ الماضي وساهم في تتويج الريال محليا وقارياً..

ومن أبرز المرشحين أيضاً السينغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونيخ و المصري محمد صلاح هداف ليفربول والنرويجي إرلينغ هالاند المتألق مع مانشستر سيتي هذا الموسم، والفرنسي كيليان مبابي والبولندي ليفاندوفسكي والبلجيكي كيفن دي بروين.

وفي حال تتويجه بالجائزة، سيصبح بنزيمة خامس فرنسي يحقق هذا الإنجاز بعد كل من ريمون كوبا، وميشال بلاتيني وجان بيير بابان وزين الدين زيدان.

