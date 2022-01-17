جائزة الروح الرياضية من نصيب الدنمارك January 17, 2022 19:35 0:10 دقيقة حصل منتخب الدنمارك وكادره الطبي على جائزة الروح الرياضية لسنة 2021 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم. تقارير إخبارية الاتحاد الدولي لكرة القدم المنتخب الدنماركي -آخر الفيديوهات 0:24 دقيقة ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم لعام 2021 0:37 دقيقة الإسبانية بوتياس تنال جائزة أفضل لاعبة 1:06 دقيقة أبو بكر: "المباراة لم تكن سهلة" 0:09 دقيقة توخيل يتوّج بجائزة أفضل مدرب 0:11 دقيقة ميندي يتوّج بجائزة أفضل حارس مرمى التي يقدمها فيفا 0:10 دقيقة جائزة الروح الرياضية من نصيب الدنمارك 0:58 دقيقة أندريه أونانا يعبّر عن خيبة أمله بالتعادل 3:06 دقيقة بوركينا فاسو ترافق الكاميرون إلى ثمن النهائي 3:29 دقيقة الكاميرون تنهي دور المجموعات في الصدارة 0:43 دقيقة قطر يهزم العربي في مباراة تكريم سيباستيان سوريا