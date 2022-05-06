تين هاغ: "التركيز منصب على العمل مع أياكس" من قبل beIN SPORTS May 6, 2022 21:07 0:50 دقيقة أكد إيرك تين هاغ، مدربُ آياكس الحالي والذي سيقود مانشستر يونايتد بداية من الموسم المقبل، أن كلَّ ما يفكر فيه الآن هو التركيزُ مع فريقِه الحالي على المنافسةِ التي يخوضها مضيفاً أنه في هذه اللحظاتِ يولي اهتمامَه لأياكس وليس لمانشستر يونايتد. مقابلات أياكس أمستردام إيريك تن هاغ -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة بيليغريني: "المباريات المتبقية بمثابة نهائيات" 0:44 دقيقة تشافي: "نريد الحصول على مقعد في دوري الأبطال" 0:50 دقيقة تين هاغ: "التركيز منصب على العمل مع أياكس" 1:21 دقيقة رانغنيك: "سأنتظر نهاية الموسم للحديث مع تين هاغ" 1:28 دقيقة صلاح سعيد بجائزة رابطة الكتاب الرياضيين 0:24 دقيقة آينتراخت فرانكفورت يعلن إصابة هينتيريغير 0:31 دقيقة تقارير: برشلونة يقترب من تجديد عقد غافي 0:30 دقيقة دجوكوفيتش يبلغ نصف النهائي 1:23 دقيقة سايس يشيد بتعاون طاقم الفريق خلال شهر رمضان 2:12 دقيقة باريس سان جيرمان يسعى لحسم لقب دوري كرة اليد