مازن الريس



وتعاني إدارة برشلونة الإسباني من كثرة الملفات التي تحتاج إلى حلول لإزالتها من طاولتها، ولعل من أهمها تجديد عقد الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

وقالت صحيفة آس الإسبانية إنّ تير شتيغن يريد أن يصبح الحارس الأعلى أجراً في العالم وهو ما جعل مفاوضات تجديد عقده مع برشلونة تصل إلى طريق مسدود حتى تاريخ كتابة هذه الأسطر، إلا أنّ مارك وإدارة فريقه على ثقة بالوصول إلى حلول في القريب العاجل.

وتردّدت أقاويل بشأن إصرار تير شتيغن على رفع راتبه ليس سوى محاولة منه للتميّز عن مواطنه مانويل نوير الذي بات يشكل له عقدة في منتخب ألمانيا.



كم هو راتب تير شتيغن مع برشلونة ومتى ينتهي عقده؟



يبلغ راتب تير شتيغن مع برشلونة في الوقت الحالي أقل من خمسة ملايين يورو، وهو يقارب 4.6 بحسب العديد من المصادر، ويريد أن يصبح راتبه الجديد أكثر من ضعف الرقم الحالي.

جميع الأرقام المالية المذكورة عن تيرشتيغن ونوير وبرشلونة وبايرن ميونيخ هي عبارة عن تقديرات صحفية.

ويمتد عقد تير شتيغن مع متصدر الدوري الإسباني حتى صيف 2022 وقد جلبه برشلونة من مونشنغلادباخ سنة 2014 وأصبح الحارس الأول للفريق الكاتالوني عقب رحيل التشيلي كلاوديو برافو إلى مانشستر سيتي الإنكليزي في 2016.

برشلونة وأزمة تير شتيغن مع نوير



لم يعد سراً وجود خلاف عميق بين تير شتيغن ومواطنه مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ سببه المركز الأساسي لحراسة مرمى منتخب ألمانيا، ومع أنّ البعض حاول توطيد العلاقة بين الاثنين لكن المشكلة لا زالت قائمة بعد خروجها للعلن.

ويأمل تير شتيغن أن يميزه برشلونة في مفاوضات تجديد عقده الحالية، ويسعى جاهداً للحصول على راتب شهري يفوق ما يحصل عليه نوير من بايرن، وأشارت مصادر إعلامية سابقاً إلى مطالبة صاحب الـ27عاماً بقرابة 15 مليون يورو سنوياً، علماً أنّ نوير يطالب بايرن بزيادة راتبه من 15 مليون يورو إلى 20 عند تمديد عقده.



هل ستلبي إدارة برشلونة طلبات تير شتيغن؟



مع أنّ توقف منافسات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا بسبب فيروس كورونا منح القليل من الوقت لإدارة برشلونة من أجل حسم بعض الملفات العالقة، لكن مفاوضات الفريق الكاتالوني مع تير شتيغن لم تحسم بعد ويبدو من الصعب حالياً تلبية طلبات الرجل المطلوب في العديد من الأندية الأوروبية.

وأدّى وباء كورونا إلى تكبّد برشلونة لخسائر كبيرة دفعته لتخفيض رواتب لاعبيه مؤقتاً والتفكير جدياً في موازنة الموسم القادم، وهو ما زاد صعوبة المفاوضات مع شتيغن.

وتبدو الحلول الوسطية بين تير شتيغن وبرشلونة هي الأقرب، إذ أنّ رفع راتبه بهذا القدر يعني مطالبات غيره من اللاعبين بزيادة أجورهم وخلق حالة من البلبلة داخل غرف الملابس، كما أنّ التصريحات السابقة للحارس الذي حافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات من أصل 26 هذا الموسم جميعها تؤكد حرصه على البقاء مع البلوغرانا.