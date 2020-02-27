تياغو موتا يزور أكاديمية باريس سان جيرمان في قطر من قبل beIN SPORTS February 27, 2020 19:29 2:23 دقيقة كانت أكاديمية باريس سان جيرمان على موعد مع مفاجأة سارة للأطفال المنضمين إليها وذلك بزيارة من نجم الفريق السابق تياغو موتا. الزيارة شكلت ربطا بين ماضي الفريق الباريسي، وهؤلاء الصغار الذين يطمحون لأن يشكلوا مستقبل الفريق. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 3:03 دقيقة روما يبلغ ثمن نهائي الدوري الأوروبي 0:37 دقيقة ناصر العطية يتوج برالي قطر كروس كانتري 1:04 دقيقة كوزنيتسوفا تبلغ المربع الذهبي بفوزها على بينتشيتش 2:23 دقيقة تياغو موتا يزور أكاديمية باريس سان جيرمان في قطر 1:25 دقيقة الدحيل يعزز صدارته للدوري القطري 11:47 دقيقة موجز الأخبار 2:22 دقيقة أياكس يأمل في تعويض الخسارة 2:56 دقيقة بطولة العراق: المباريات من دون جمهور بسبب كورونا 1:41 دقيقة فلامنغو بطلاً لكأس السوبر الأميركية الجنوبية 1:04 دقيقة دورة أكابولكو: نادال إلى ربع النهائي