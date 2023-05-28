تونس والأوروغواي في مواجهة واعدة من قبل beIN SPORTS May 28, 2023 11:46 2:23 دقيقة لحساب المجموعة الخامسة يلتقي المنتخب التونسي مع نظيره الأوروغوياني في مباراة لتحديد هوية المنتخب الذي سيرافق المنتخب الإنكليزي إلى ثمن نهائي كأس العالم للشباب. تقارير إخبارية منتخب تونس كأس العالم للشباب -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة سابالينكا إلى الدور الثاني في رولان غاروس 0:31 دقيقة خروج السنغال من الدور الأول لكأس العالم للشباب 2:50 دقيقة الريان بطلاً للدوري القطري لكرة السلة 2:23 دقيقة تونس والأوروغواي في مواجهة واعدة 3:31 دقيقة مواجهة منتظرة بين اتحاد الجزائر ويونغ أفريكانز 2:17 دقيقة منتخب البرازيل يضمن تأهله متصدراً للمجموعة الرابعة 2:11 دقيقة ماذا قال غالتييه عن تتويج سان جيرمان بلقب الليغ 1؟ 3:06 دقيقة مرسيليا يخسر أمام بريست ولونس يضمن المركز الثاني 0:52 دقيقة السعادة تغمر ريناتو سانشيز 3:37 دقيقة باريس سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي