تونس في المركز الرابع لبطولة كأس إفريقيا للشباب March 10, 2023 17:18 0:43 دقيقة أنهى المنتخب التونسي مشاركته في كأس إفريقيا للشباب تحت عشرين عاماً في المركز الرابع بعد خسارته أمام نظيره النيجيري بأربعة أهداف دون مقابل. تقارير إخبارية تونس كأس أمم إفريقيا للشباب -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة تونس في المركز الرابع لبطولة كأس إفريقيا للشباب 0:43 دقيقة القضاء الإسباني يتهم برشلونة بالفساد 0:36 دقيقة باريس سان جيرمان يعلن خضوع نيمار لعملية جراحية 1:13 دقيقة سيرو بورتينيو يعود بفوز ثمين من أرض فورتاليزا 1:22 دقيقة كولينا يرفض فكرة إيقاف الساعة أثناء اللعب 1:07 دقيقة غوارديولا يرشح ريال مدريد ويشيد بميسي بنزيمة يغيب عن مباراة ريال مدريد أمام إسبانيول 0:42 دقيقة إصابة دورانت بالتواء في الكاحل 3:20 دقيقة انطلاق فعاليات مسير درب لوسيل 1:05 دقيقة ماكدونالد وفافرينكا وموراي إلى الدور الثاني