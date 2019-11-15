فراس بن أحمد

وسجل كل من وهبي الخزري (33 و90) وسيف الدين الخاوي (41 و52) رباعية نسور قرطاج فيما دوّن حمدو الهوني هدف "فرسان المتوسط" الوحيد في الدقيقة 45.

وفي ذات المجموعة، انتصر منتخب تنزانيا على ضيفه غينيا الاستوائية 2-1.



مباراة تونس وليبيا - التفاصيل والأحداث

نهاية المباراة بانتصار كبير لتونس على ليبيا (4-1)

92: كرة الخزري من كرة ثابتة مرت بجانب شباك نشنوش

88: الخزري يسجل الهدف الرابع للمنتخب التونسي (4-1) والهدف الشخصي الثاني له في المباراة

87: تصويبة البدري كانت ضعيفة

77: الهوني مصدر ازعاج دائم للخط الخلفي للمنتخب التونسي بعد أن راوغ مرياح لكن معلول تكفل بابعاد الخطر

66: سيطرة تونسية على مجريات المباراة

55: الخزري يرسل كرة عرضية للمساكني الذي حاول وضعها في الشباك لكن تصويبته كانت فوق الخشبات الثلاثة

52: الخاوي ينفرد بالحارس نشنوش ويسجل الهدف الثالث لنسور قرطاج والشخصي الثاني له في المباراة

51: سلتو يخطف الكرة بعد تمريرة خاطئة من ياسين مرياح ويقترب من زيارة شباك تونس

50: مؤيد اللافي يتلاعب بدفاع المنتخب التونسي ويضيع فرصة تعديل الكفة

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم تونس على ليبيا 2-1

46: حمدو الهوني يستغل سوء تمركز الدفاع التونسي ويسجل الهدف الأول لـ"فرسان المتوسط" (2-1)

43: تصويبة المصراتي كانت خطيرة على شباك بن مصطفى

41: سيف الدين الخاوي يضيف الهدف الثاني لـ"نسور قرطاج" (2-صفر).

38: فرجاني ساسي يقتنص كرة من الدفاع الليبي لكن تمريرته للمساكني كانت تنقصها الدقة المطلوبة

33: الخزري يفتتح التسجيل للمنتخب التونسي (1-صفر)

32: المساكني يعرقل من اللاعب ناجي دراء في المنطقة المحرمة ويتحصل على ركلة جزاء

24: المباراة متوازنة بين المنتخبين في الـ"دربي" المغاربي

20ك الحكم يرفض هدف السخيري لوجوده في التسلل

16: العارضة والحارس محمد نشنوش يقفان أمام رأسية المساكني

13: المباراة دون فرص خطيرة إلى حد الآن

بداية مباراة الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة بين تونس وليبيا على أرضية استاد الأولمبي برادس

التشكيلة الأساسية للمنتخبين:

تونس

فاروق بن مصطفى (حارس مرمى)، أيمن عبد النور، ياسين مرياح، علي معلول، محمد دراغر، إلياس السخيري، فرجاني ساسي، أيمن بن محمد، يوسف المساكني، سيف الدين الخاوي، وهبي الخزري.

المدرب: منذر الكبيّر

ليبيا

محمد نشنوش (حارس مرمى)، ناجي دراء، سند الورفلي، محمد الترهوني، علي معتوق، بدر حسن، المعتصم المصراتي، مؤيد اللافي، محمد صولة، حمدو الهوني، أنيس سلتو.

المدرب: التونسي فوزي البنزرتي