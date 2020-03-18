توقّف الدوريات بسبب "كورونا" يصب في مصلحة بعض الأندية March 18, 2020 17:56 2:02 دقيقة توقف مختلف الدوريات والمسابقات في القارة العجوز بسبب وباء كورونا، قد تستغله بعض الأندية لاسترجاع أبرز نجومها الذين غيبتهم الإصابة عن الملاعب لفترة طويلة، على غرار لويس سواريز وإيدن هازار وهاري كاين. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 6:27 دقيقة من يقبل التحدي في #beINChallenge؟ 0:42 دقيقة "ATP" و"WTA" تقرران تعليق الموسم حتى 7 يونيو 2:31 دقيقة اجتماع حاسم لرابطة أندية الدوري الانكليزي الخميس 11:59 دقيقة موجز الأخبار 0:38 دقيقة تغيير موعد عطلة الـ"فورمولا وان" 2:02 دقيقة توقّف الدوريات يصبّ في مصلحة بعض الأندية ! 0:55 دقيقة "فيفا" يصادق على تأجيل كأس أوروبا وكوبا أميركا 0:25 دقيقة 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في نادي ألافيس ! 0:39 دقيقة تيباس يتوقع انفراج أزمة الكرة الأوروبية منتصف مايو 0:56 دقيقة آمال إيطاليّة بمتابعة الدوري مطلع شهر أيار/مايو