المجموعة أوصت بتأجيل جميع المباريات الدولية المقررة إقامتها في شهر حزيران/يونيو المقبل.

كما تقرر إجراء مناقشات مع الاتحادات القارية لوضع جدول زمني جديد لتصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ بعد التأكد من كافة ظروف الصحة والسلامة.

وأشار الاتحاد الدولي في بيان "وافق فريق عمل فيفا-الاتحادات القارية بالاجماع على سلسلة من التوصيات بعد لقائه الأول عبر تقنية الفيديو اليوم".

كما تقرر إرجاء كل مباريات السيدات المقررة في حزيران/يونيو.

وفي أعقاب إرجاء أولمبياد طوكيو إلى صيف 2021، اقترحت مجموعة عمل فيفا الإبقاء على قاعدة أهلية العمر للاعبين الذين ولدوا بعد 1 كانون الثاني/يناير 1997، بالاضافة إلى ثلاثة لاعبين من خارج هذه القاعدة.