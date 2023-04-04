توخيل: "تشلسي تغيّر بشكل كبير" من قبل beIN SPORTS April 4, 2023 10:48 1:02 دقيقة أكد الألماني توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ أن تشلسي تغير بشكل كبير حاليا مقارنة بالفترة الماضية وذلك بعد سؤاله عن إقالة المدرب غراهام بوتر. مقابلات بايرن ميونيخ تشلسي توماس توخيل -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة موقعة مرتقبة بين تشلسي وليفربول 1:02 دقيقة توخيل: "تشلسي تغيّر بشكل كبير" 0:57 دقيقة أليغري يؤكد صعوبة مواجهة إنتر 2:06 دقيقة إنتر يعيش أزمة نتائج مع إنزاغي 2:20 دقيقة انطلاق فعاليات الأسبوع الأولمبي والبارالمبي 0:26 دقيقة التعادل يحسم مواجهة النادي الصفاقسي ونادي قطر 1:22 دقيقة عمر السومة يقود العربي لتجاوز أم صلال 3:27 دقيقة توتنهام يتعثر بالتعادل أمام إيفرتون 0:59 دقيقة أليغري يؤكد صعوبة مواجهة يوفنتوس وإنتر 3:42 دقيقة آخر أصداء بيان برشلونة بشأن تيباس