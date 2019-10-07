وأوضح النادي اللندني أنّ لوريس سيغيب عن صفوفه حتى نهاية العام الحالي، بعد إصابته بخلع في كوعه خلال مباراة أمام برايتون في الدوري الإنكليزي لكرة القدم.



وأتى تأكيد نادي شمال لندن، بعد ساعات من إبداء مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان اعتقاده بأن الحارس الدولي لن يعود الى الملاعب قبل نهاية العام، بعد الإصابة القوية والمؤلمة التي تعرض لها السبت.



وأوضح توتنهام في بيان "خضع هوغو لوريس لتقييم إضافي هذا الصباح بعد إصابته بخلع في الكوع خلال مباراتنا ضد برايتون (...) أظهرت النتائج أنّه وعلى رغم عدم حاجته إلى عملية جراحية، قائد فريقنا عانى من تضرر في الأوتار ولا يتوقع أن يعاود التمارين قبل نهاية 2019".



وأشار إلى أنّ لوريس (32 عاماً) الذي أصيب في بداية المباراة ضد برايتون، سيخضع حالياً لفترة "راحة وتأهيل في إشراف جهازنا الطبي".



وكان ديشان قد قال في مؤتمر صحافي في وقت سابق اليوم، إنه "من الصعب إعطاء وقت محدد" لعودة لوريس، لكنه كان "شبه متأكد" من أن ذلك سيكون غير ممكن خلال ما تبقى من العام الحالي.



وأبدى ديشان ارتياحه لفكرة عدم وجود كسر في ساعد لوريس، موضحاً "فيما يتعلق بنا (المنتخب)، لن يكون معنا خلال هذه المرحلة أو في المرحلة التالية" من التصفيات الأوروبية، في إشارة إلى مباراتي ألبانيا ومولدوفا في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ولفت ديشان الذي يأمل بجمع كأسَي العالم وأوروبا كمدرب كما فعل كلاعب (مونديال 1998 وكأس أوروبا 2000)، إلى أن حارس مرسيليا ستيف مانداندا سيكون أساسياً الجمعة أمام أيسلندا بدلاً من لوريس.

وكان توتنهام قد أعلن السبت أن لوريس (32 عاماً) الذي يحمل ألوانه منذ 2012 تعرض لخلع في كوعه، دون أن يحدد مدة ابتعاده عن الملاعب.