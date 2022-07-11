وتسنى للجماهير متابعة الحصة التدريبية لرجال المدرب أنطونيو كونتي بقيادة النجم الكوري سون هيونغ مين ويتحضر فريق توتنهام لخوض مباراتين وديتين الأولى أمام فريق كوري والثانية ستجمعه بفريق إشبيلية الإسباني يوم السبت في السادس عشر من يوليو الحالي.