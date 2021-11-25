وسقط توتنهام في فخ الهزيمة أمام مضيفه مورا 2-1 اليوم الخميس في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة السابعة ضمن مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

وآلت الصدارة لصالح رين الفرنسي الذي رفع رصيده إلى 11 نقطة بتعادله مع فيتيسه 3-3 ليضمن بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي بسبب ابتعاده بفارق أربع نقاط عن توتنهام وفيتيسه.

وأتى الفوز الثمين لصاحب الأرض في الوقت القاتل بفضل البديل ماروسا (90+4) بعد أن تقدّم هورفات بالنتيجة (11) وعدّل هاري كين نجم توتنهام (72)، علماً أن الفريق الإنكليزي عانى من النقص العددي بسبب تلقي سيسغنون الإنذار الأصفر الثاني وطرده منذ الدقيقة 31.

وفي المجموعة الثانية ضمن خنت البلجيكي التأهل كمتصدر مستفيداً من فوز فلورا الإستوني على بارتيزان الصربي بهدف نظيف حمل توقيع ميلير (44).



ونجح فينورد الهولندي في اقتناص صدارة المجموعة الخامسة بتعادله مع مضيفه سلافيا براغ التشيكي 2-2، حيث رفع رصيده إلى 11 نقطة بفارق أربع نقاط عن سلافيا الثاني ليضمن بطاقة العبور المباشرة لثمن النهائي.

ويعود الفضل بالتأهل إلى النيجيري ديسيرس الذي اشترك كبديل منذ الدقيقة 19، وذلك بتسجيله ثنائية فريقه (31 و90+3) بينما كان مواطنه أولاينكا صاحب الهدف الأول لصالح سلافيا براغ (12) والثاني من نصيب البديل كوتشتا (66).



