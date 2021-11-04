توتنهام "كونتي" يسعى لاستعادة الثقة من قبل beIN SPORTS November 4, 2021 13:10 3:09 دقيقة يبحث لاعبو توتنهام عن تقديم أنفسهم بأفضل صورة ممكنة للإدارة الفنية الجديدة بقيادة الإيطالي أنطونيو كونتي عندما يستقبلون الضيف الهولندي فيتيسه ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري المؤتمر الأوروبي. تقارير إخبارية توتنهام أنطونيو كونتي دوري المؤتمر الأوروبي -آخر الفيديوهات 3:09 دقيقة توتنهام "كونتي" يسعى لاستعادة الثقة 2:24 دقيقة "الثأر" شعار روما في مواجهة بودو/غليمت 1:16 دقيقة آرون كريسويل في حوار حصري على beIN SPORTS 3:28 دقيقة مواجهة مرتقبة بين مرسيليا ولاتسيو 1:00 دقيقة الغموض يكتنف مستقبل تشافي 0:35 دقيقة دورة باريس للماسترز: بداية موفّقة لمدفيديف 0:40 دقيقة المنتخب الروسي يبلغ نصف نهائي "كأس بيلي جين كينغ" 0:34 دقيقة مجموعة beIN الإعلامية تمدد شراكتها مع رابطة الـNBA 1:51 دقيقة بنزيمة: "نجاحي مرتبط بالنجاح الجماعي" 1:40 دقيقة ماركينيوس يعبّر عن خيبته